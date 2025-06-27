Torbalı'da Doktora Saldırıya 5 Yıl Hapis Cezası

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle yeniden yargılanan 3 sanığa verilen 5'er yıl hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Sanık S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A'ya verilen 5'er yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanıklara yerel mahkemece verilen ceza, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle hükümde bir isabetsizlik görülmediği ifade edilerek, cezaların uygun bulunduğu aktarıldı.

Olayın geçmişi

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti.

Bu olaydan 1,5 ay sonra 7 Ekim 2022'de mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haklarında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla açılan davada sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Tarafların itirazı sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, ikinci olayın mesai saati dışında gerçekleşmesi nedeniyle kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirmiş, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan 3 sanık, "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, müştekinin doktor olması nedeniyle cezada ayrıca artırım uygulanmamıştı.