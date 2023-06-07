Torbalı'da cezaevi firarisi husumetlisini vurup öldüren zanlı dron destekli operasyonla yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevinden çıkar çıkmaz husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve bir süredir firari olan zanlı, polis ekiplerinin dron destekli operasyonuyla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevinden çıkar çıkmaz husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve bir süredir firari olan zanlı, polis ekiplerinin dron destekli operasyonuyla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 3 Haziran Cumartesi günü Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ticareti suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan R.K. (25), borç meselesi yüzünden husumetli olduğu Aziz Çetindalan'a (39) tabancayla ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Boynundan vurulan Çetindalan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaney kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Çetindalan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedildi.

Cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

Yapılan saha araştırmaları, alınan istihbari bilgiler ışığında cinayet zanlısının bir köy evinde saklandığı anlaşıldı. Bunun üzerine Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve dron destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, cinayet zanlısı R.K, birlikte kaçmış olduğu N.G ve şahıslara yardım ettiği anlaşılan Y.B isimli şahıslar saklanmış oldukları köy evinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan silah ise ormanlık alan içerisinde bulundu.

Tutuklandı

Gözaltına alınan cinayet zanlısı R.K. ve zanlıya yardım eden N.G. ile Y.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.G. ve Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR