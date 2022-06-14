Torbalı'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Torbalı'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Torbalı'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla yarayan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla yarayan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.S'yi silahla yaralayıp kaçan A.E'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Afyonkarahisar'da, ablasının evinde yakaladı.

Zanlı, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Torbalı İzmir Güncel Haberler

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