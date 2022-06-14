Torbalı'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla yarayan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi silahla yarayan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.S'yi silahla yaralayıp kaçan A.E'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi Afyonkarahisar'da, ablasının evinde yakaladı.
Zanlı, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Şafak Yel - Güncel