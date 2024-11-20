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Torbalı'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Torbalı'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele sempozyumu gerçekleştirildi. Etkinlikte bağımlılığın önlenmesi ve tedavi konuları ele alındı. 180 muhtarın katıldığı toplantıda, gençlere sağlıklı bir gelecek sunma hedefi vurgulandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde muhtarlara yönelik bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

İzmir Valiliği, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Torbalı Ticaret Odasında gerçekleştirilen "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumuna 180 muhtar katıldı.

Etkinlikte, bağımlılığın önlenmesi ve tedaviye yönelik konular ele alındı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof.Dr. Dilek Takımcı, bağımlılıkla mücadelede omuz omuza verip gençlere daha sağlıklı bir nesil sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Torbalı Kaymakamı Adem Çelik de muhtarların bağımlılıkla mücadelede toplumun kılcal damarlarına ulaşmak için öncü rol oynadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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