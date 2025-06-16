Torbalı'da 613 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir depo ve iş yerinde 613 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve iş yerine baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda 613 ton kaçak akaryakıt ve akaryakıtın yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.