Torbalı Belediyesi can dostlarını unutmadı

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Özbey'de bulunan Torbalı Belediyesi Hayvan Barınağı bugün minik dostlarını ağırladı. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında Elim Sende Anaokulu öğrencileri bugün Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile birlikte barınağı ziyaret etti. Hem farkındalık oluşturmak hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Mithat Tekin, öğrencilere sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıttı. Öte yandan barınağı ziyaret eden öğrencilere küçük bir sürpriz de yapıldı. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitimi Merkezi'nde görev yapan can dostlarımız Bella ve Şef barınağa gelen öğrencilerle vakit geçirdi. Etkinlikte polis köpeği "Şef" gerçekleştirmiş olduğu şov ile anaokulu öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.

TEKİN: "HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, sokakta yaşayan can dostlarımızın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek "Sokak hayvanları konusunda toplum olarak her birimize önemli görevler düşüyor. Bir hevesle alınıp bakılamayan ve sokağa bırakılan onlarca can dostumuz var. Biz de 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde" farkındalık yaratmak ve hayvan sevgisini aşılamak için Belediyemiz Geçici Hayvan Barınağı'nda minik öğrencilerimizi ağırlayıp, sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıttık. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitimi Merkezi'nde görev yapan can dostumuz Şef'in şovunu hep birlikte izledik. Bu anlamlı organizasyon için Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne, Elim Sende Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine, hayvanseverlere ve katkıları nedeniyle İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bültenler / Güncel