Torbalı Belediyesi 9. Satranç Turnuvası sona erdi

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Öğrenciler Satranç Turnuvası'nda kozlarını paylaştı

2011 yılında Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından başlatılan Satranç turnuvasının bu yıl 9. Su düzenlendi. Torbalı Belediyesi tarafından Aydın Sezer Düğün Salonu'nda düzenlenen turnuva Cumartesi günü saat 10:00'da başlayıp Pazar günü saat 17:00'da son buldu. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 327 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Toplam 6 yaş kategorisinde yarışan öğrenciler arasında birincilere bisiklet, ikincilere kale figürlü gece lambası, üçüncülere at figürlü gece lambası, dördüncülere satranç takımı hediye edilirken ilk 14'e giren öğrencilere de madalya takdim edildi.

BAŞKAN TEKİN'DEN DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Ayrıca turnuvaya katılanların tamamına katılım belgesi ve kitap verildi. Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlenen turnuvada birinci olanlara hediyelerini Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin takdim etti.Başkan Tekin, turnuvada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, "Torbalı Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Satranç Turnuvası'nın bu yıl 9.'sunu düzenledik. Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvada dereceye giren öğrencileri tebrik eder, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilerim. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Belediye Başkanı Mithat Tekin, turnuva salonunda kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen öğrencileri kırmayarak her biriyle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çekildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ŞÖYLE

8 Yaş Kategorisi: 1. Bora Savran, 2. Halis Berat Öksün, 3. Uygar Helvacılar, 4. Enes Emir İşler

9 Yaş Kategorisi: 1. Doruk Öner, 2. Mete Eymen Özçoban, 3. Doruk İsmet Dağ, 4. Alp Doğu Kırşan

10 Yaş Kategorisi: 1. Deniz Savran, 2. Mehmet Nuri Hazer, 3. Ege Uğur Tosun, 4. Zülfikar Subaşı

12 Yaş Kategorisi:1. Talat Aras Dinçer, 2. Tolga Güneş, 3. Ege Yalçın, 4. Çağan Kars

14 Yaş Kategorisi: 1. Hasan Maden, 2. Eray Dilmen, 3. Halit Furkan Aybey, 4. Ömer Faruk Çevik

18 Yaş Kategorisi: Osman Tuncay Özbek, 2. Baran Mızrak, 3. Mehmet Onur Belde, 4. Mehmet Batuhan Yazıcı