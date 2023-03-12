Torbacılara Uyuşturucu Madde Dağıtan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Bayrampaşa'da düzenlediği operasyonda 6 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi torbacılara satma hazırlığı yapan bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda; Y.Ç.'nin, yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu dağıtıcılarına satacağı bilgisine ulaşıldı.

Y.Ç.'nin uyuşturucuyu torbacılara satmak üzere aracına yüklediğini belirleyen jandarma ekipleri, söz konusu aracı Bayrampaşa'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma tarafından yakalanan Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.