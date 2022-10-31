Torba yasa ne zaman çıkacak? Yasanın içeriğinde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte 52 maddelik torba yasa resmen sunuldu. İçerisinde ekonomik düzenlemelerinde olduğu yeni torba yasada hangi maddelerin olduğu merak konusu oldu. İşte 52 maddelik yeni torba yasası çıkacağı tarih ve içeriği...

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. İşte torba yasa düzenlemesinde son durum.

52 MADDELİK TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasa için yapılan hazırlıkların tamamlanması ve TBMM'ye sunulmasından sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İçerisinde birçok düzenlemeyi barındıran yeni torba yasası maddeleri de merak ediliyor. Bu sebeple 2022 torba yasa maddelerini sizler için listeledik. Pademinin getirdiği tahribadı azaltmak ve ekonomik açıdan sıkıntılı günleri geride bırakmak için şu maddeler 52 maddelik torba yasada şunlar yer alıyor:

Maske cezaları silinecek

KYK borç faizi silinecek. Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.

Doğalgaz ve elektrik desteği verilecek

2 bin TL'den küçük alacaklar, 5 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılan ve 2 bin lira altında olan alacakların tasfiyesi sağlanacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon kişi yararlanacak.

Gelir Vergisi Kanunu ve KHK'larda bazı değişiklikler yapılacak.

İşçilere verilen günlük 51 liralaya kadar tediye edilen yemek ödenekleri vergi muafiyeti çerçevesinde değerlendirilecek.

Varlık yönetimlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan kredi sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar tasfiye edilecek.

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek

AYM üyeleri, görev süreleri dolunca eski kurumlarında çalışabilecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa içerisinde bulunan sosyal medya yasası gibi maddeler TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Torba yasanın bazı maddeleri ise 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.