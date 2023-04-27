TOPUNU ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALAN ÇOCUĞU, İTFAİYE KURTARDI

ERZİNCAN'da okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken dala takılan topu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Ali isimli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken dala takılan topu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Ali isimli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Zeki Müşir Paşa İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan 8'inci sınıf öğrencisi Ali isimli çocuk, dala takılan topu almak için ağaca tırmandı. Ali topu aldı ancak inemedi. Bunun üzerine okul görevlileri, durumu Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Tedbir amaçlı bölgeye gelen sağlık ekipleri ise bir süre ağaçtaki çocukla konuştu. İtfaiye ekibi, sepetli araçla bulunduğu yere ulaştığı çocuğu indirdi. (DHA)