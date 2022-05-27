Topu çalılığa kaçan çocuk, kayıp İsmail'in cesedini buldu - Haberler

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Topu çalılığa kaçan çocuk, kayıp İsmail'in cesedini buldu

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan İsmail Özdemir'in (15) çalılık alanda cansız bedeni bulundu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan İsmail Özdemir'in (15) çalılık alanda cansız bedeni bulundu. İsmail'in ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu belli olacak.

Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özdemir'in yakınları, önceki gün sabah saatlerinde evden çıkan çocuklarının geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis, İsmail'in gidebileceği yerler ve çevresinde arama başlattı. Çalışmaların devam ettiği sırada sokakta oynarken topun çalılık alana kaçması sonrasında peşine giden bir çocuk, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde ölen kişinin İsmail Özdemir olduğu belirlendi. Polis, cesedin bulunduğu çalılık alanda ve çevresinde inceleme yaptı. Vücudunda yara ve darp izi olmayan çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. İsmail Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

İsmail Özdemir, Orhangazi, Otopsi, Polis, Güncel, Haberler

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