Toptancılardan fiyat sabitleme kararı; iç piyasada iş patlaması bekliyoruz

BAZI zincir marketlerin fiyat sabitleme kararının ardından bir hamle de toptancılardan geldi. İstanbul Toptancılar Çarşısı İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, "Çoğunluk olarak biz ikinci aya kadar fiyat sabitlemesi kararı aldık. İç piyasada ikinci ayda bütün çalışan kesim belli bir ölçüde güzel bir zam almış oldu. Ürün gamları da o ölçüde zamlanmayacağı için biz işe hazırlandık. İkinci ayda iç piyasada bir iş patlaması bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fiyat sabitleme çağrısının ardından birçok sektörden hamleler gelmeye başladı. Bazı zincir marketlerin ve şeker üreticilerinin fiyat sabitleme kararının ardından bir destek de toptancılardan geldi. Züccaciyeden hırdavata, kozmetikten bijuteriye kadar 42 farklı meslek komitesini bünyesinde barındıran, dünyanın ikinci büyük ticaret merkezi arasında yer alan İSTOÇ da fiyat sabitleme kampanyasına katıldı. İstanbul Toptancılar Çarşısı İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, şubat ayının sonuna kadar fiyatları sabitlediklerini duyurdu.