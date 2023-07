Toptancılar Sebze Hali'nin asfaltı yenilendi

SİVAS - Sivas Belediyesi, Toptancılar Sebze Hali'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışanlara tatlı ikramında bulundu.

Ağır tonajlı araçların daha rahat giriş, çıkışını sağlamak ve esnaf için kullanım kolaylığı sunmak adına yapılan yenileme çalışması çerçevesinde 11 bin metrekarelik alan sıcak asfalta kaplandı.

Bölgede gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

Mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Bilgin, "Belediyemizin her birimi şehrimizin ihtiyaçlarının olduğu her alanda çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğümüzün Toptancılar Sebze Hali'nde yapmış olduğu asfalt çalışmasını yerinde inceliyoruz. Ben öncelikle mesai mefhumu gözetmeden şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tek toptan sebze hali olarak şehrimizin tamamına hizmet veren bu alanımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapmış olduğumuz istişareler neticesinde yıpranan asfaltın yenilenmesi gerekiyordu. Sezonun başlaması ile birlikte ekibimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı, yarın akşam da çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız." dedi.

Daha yaşanabilir, daha konforlu bir Sivas hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Bilgin, "Her zaman söylüyoruz şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda, her mahallemize ortak akıl ve istişareyle hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda sahada olan ve daha güzel bir Sivas için emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas için aşkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.