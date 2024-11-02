Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin ikinci günü etkinlikleri yemek tanıtımı ve ikramlarla başladı.

Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu.

Stantlarda oluşturulan atölyelerde de yöresel yemeklerin yapılışı uygulamalı olarak anlatıldı.

Şefler tarafından yapılan Osmanlı saray mutfağı yemeklerinden zirva, Yunanistan'ın ünlü makarnası pastitsio, kaşık helvası ve ıspanak borani ikram edildi.

Katılımcılar stantları da ziyaret ederek Edirne'nin yöresel ürünlerini inceledi.

"Anadolu, Rumeli ve Edirne mutfağının önemli yemekleri"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, köklü kültürel geçmişe sahip Edirne'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Edirne'nin mimarisi, sanatı ve zengin mutfak kültürüyle hem ülkenin hem de dünyanın gözbebeği olduğunu belirten Soytürk, "Edirne'nin bugün bu mirasını yaşatmak, koruma ve gelecek kuşaklara aktarma adına Valimiz sayın Yunus Sezer ve eşleri hanımefendinin öncülüğünde başlattığımız 6 aylık Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Projesi'nin meyvelerini alıyoruz." dedi.

Soytürk, festivalde birbirinden lezzetli Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından yemek örneklerinin sunulacağını dile getirdi.

Balkanlar'ın 9 ülkesinden 12 şefin Balkan mutfağından yöresel ürünlerini atölyelerde yapacağını anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu arada ülkemizin önemli şefleri de bizimle birlikte olacaklar. Hem anıt alanındaki mutfak alanında Anadolu, Rumeli ve Edirne mutfağının önemli yemeklerini hem misafirlerimize, hem öğrencilerimize anlatacaklar. Bir tarafta gar sahne dediğimiz sahnede gün boyunca yaklaşık 8 farklı temada söyleşilerimiz birbirinden kıymetli akademisyenler, birbirinden kıymetli şeflerle söyleşilerimiz devam ediyor.

Müziksiz de olmaz tabi hem Turgay Başyayla, Murat Mermer gibi önemli sanatçıların konserler verecek. Dün ise Evrim Kaşıkçı ve Nikos Grammatidis'in konseriyle misafirlerimizle buluştu. Dolu dolu bir festival yaşamak isteyenlere 'çıkın çıkın gelin' diyoruz."