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Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Büyük İlgi Görüyor

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Büyük İlgi Görüyor
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Edirne Valiliği'nin düzenlediği 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali', Türkiye'nin dört bir yanından gelen şeflerin katkılarıyla zengin lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik haline geldi. Festivalde, Balkanlar ve Anadolu mutfağından örnekler sunuluyor ve yerel yemek kültürünün yaşatılması adına önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen şefler tam not verdi.

Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu.

Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından lezzetler şefler tarafından yapılarak vatandaşlara ikram edildi.

Şef Ceyda Özdemirli, AA muhabirine, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer öncülüğünde hazırlanan Topraktan Sofraya Edirne kitabının çok önemli olduğunu söyledi.

Festivalde kitapta bulunan lezzetlerin sunumunu atölyelerde yaptıklarını anlatan Özdemirli, "Şef arkadaşlarımla katıldım. Harika bir organizasyon oluyor. Valilik başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Rize'den gelen şef Emine Demirci, yöresel lezzetlerin yemek kültürünün devamı için önemli olduğunu dile getirdi.

Festivalde yöresel yemeklerin de sunulduğunu anlatan Demirci, gastronomi festivalini çok beğendiğini kaydetti.

"Bilgilerin unutulmaması için festivallerin devam etmesi gerekiyor"

İstanbul'dan gelen Alper Kılıç, Edirne Valiliğinin öncülüğünde düzenlenen gastronomi festivalinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Topraktan sofraya lezzetlerin katılımcılara tanıtıldığını anlatan Kılıç, "Balkan ve Anadolu mutfağından güzel örnekler sunuluyor, bunlar çok değerli bilgiler. Bilgilerin unutulmaması için festivallerin devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan gelen şef Gonca Elif Gözbakar, festivali çok beğendiğini ve bu tür festivallerin sıklıkla düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çeşitli etkinliklerde devam eden festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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