Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Açıldı

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, Karaağaç'taki tarihi tren garındaki "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin açılış töreninde, amaçlarının sadece yemeklerin tanıtılması olmadığını söyledi.

Mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bir milletin kültürü varsa, yemeği varsa, geleneği varsa, göreneği varsa o millet aslında bir millettir. Bunun önemli bir parçası da gastronomi. Edirne olarak bizim bir avantajımız var, 92 yıl başkentlik yapmış bir ilimiz. Hem saray mutfağına hakimiz hem de Balkanlar'dan gelen ve insanlarımız geldikleri her yerden kendi yemeklerini de getirip kendi köylerinde bunu yaşatmışlar. Maalesef unutulmaya yüz tutan birçok yemek ve birçok içecek var. Bunların da gelecek nesillere kazandırılması bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. 'Topraktan Sofraya Edirne' kitabının hazırlanmasının aslında hikayesi de bu."

Sezer, kitapta yer alan yemek tarif ve hazırlanış videolarına edirne.com.tr adresinden ulaşılabileceğini dile getirdi.

Çalışmayla ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Sezer, "Kitabın her sayfasına bakan, 'çocukluğumuzu hatırladık, anneannemizi hatırladık' diye bize dönüş yapıyor. İnşallah sizler de geçmişte damağınızda tat oluşturan, lezzet oluşturan güzel hatıralarınızı bu kitapla evinizde yapacağınız huzurlu yemeklerle hatırlarsınız." diye konuştu.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Edirne'nin Anadolu ile Balkan mutfaklarının birleştiği yer olduğunu belirtti.

Festivalde ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Damka, "Kitapta muhakkak hem Balkanlar'ı hem de annelerimizin o güzel yemeklerini görme fırsatımız olacaktır. Gençlerimizi artık hazır yemekten uzaklaştırarak buna dönüş yapmamız belki en doğru yol olacaktır. Çünkü topraktan sofraya yetmez. O sofranın sağlıklı olması gerekiyor artık. Bunu eminim aileler bizim geleceğimiz olan gençlere aktaracaktır. Bu güzel projeyi gerçekleştiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi.

Edirne'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Aksal, "Yemek kültürümüzü gelecek nesillere taşımak çok çok kıymetli. Çok lezzetli bir festival. Herkesin çok güzel zaman geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne sofralarının gelen misafirlerle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah bu festivaller sayesinde soframızı daha çok büyüteceğiz, hep birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival kapsamında hazırlanan kitapta tarifleriyle yer alan şef, usta ve girişimci kadınların da konuşma yaptığı programda "Rumeli'den esintiler" kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Güveç, glutensiz tarhana çorbası ve ağa pilavının ikram edildiği program, Evrim Kaşıkçı ve Nikos Grammatidis'in konseriyle sona erdi.

Açılışa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şefler ve vatandaşlar katıldı.