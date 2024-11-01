Üye Girişi
Haberler

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Açıldı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, tarihi Karaağaç tren garında gerçekleştirilen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali' açılış töreninde, mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Vali Yunus Sezer, festivalin sadece yemeklerin tanıtımı değil, aynı zamanda unutulmaya yüz tutan tariflerin yaşatılması amacı taşıdığını belirtti.

Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Yunus Sezer, Karaağaç'taki tarihi tren garındaki "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nin açılış töreninde, amaçlarının sadece yemeklerin tanıtılması olmadığını söyledi.

Mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Bir milletin kültürü varsa, yemeği varsa, geleneği varsa, göreneği varsa o millet aslında bir millettir. Bunun önemli bir parçası da gastronomi. Edirne olarak bizim bir avantajımız var, 92 yıl başkentlik yapmış bir ilimiz. Hem saray mutfağına hakimiz hem de Balkanlar'dan gelen ve insanlarımız geldikleri her yerden kendi yemeklerini de getirip kendi köylerinde bunu yaşatmışlar. Maalesef unutulmaya yüz tutan birçok yemek ve birçok içecek var. Bunların da gelecek nesillere kazandırılması bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi. 'Topraktan Sofraya Edirne' kitabının hazırlanmasının aslında hikayesi de bu."

Sezer, kitapta yer alan yemek tarif ve hazırlanış videolarına edirne.com.tr adresinden ulaşılabileceğini dile getirdi.

Çalışmayla ilgili olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Sezer, "Kitabın her sayfasına bakan, 'çocukluğumuzu hatırladık, anneannemizi hatırladık' diye bize dönüş yapıyor. İnşallah sizler de geçmişte damağınızda tat oluşturan, lezzet oluşturan güzel hatıralarınızı bu kitapla evinizde yapacağınız huzurlu yemeklerle hatırlarsınız." diye konuştu.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da Edirne'nin Anadolu ile Balkan mutfaklarının birleştiği yer olduğunu belirtti.

Festivalde ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Damka, "Kitapta muhakkak hem Balkanlar'ı hem de annelerimizin o güzel yemeklerini görme fırsatımız olacaktır. Gençlerimizi artık hazır yemekten uzaklaştırarak buna dönüş yapmamız belki en doğru yol olacaktır. Çünkü topraktan sofraya yetmez. O sofranın sağlıklı olması gerekiyor artık. Bunu eminim aileler bizim geleceğimiz olan gençlere aktaracaktır. Bu güzel projeyi gerçekleştiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin önemli bir kültür kenti olduğunu söyledi.

Edirne'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Aksal, "Yemek kültürümüzü gelecek nesillere taşımak çok çok kıymetli. Çok lezzetli bir festival. Herkesin çok güzel zaman geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne sofralarının gelen misafirlerle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah bu festivaller sayesinde soframızı daha çok büyüteceğiz, hep birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival kapsamında hazırlanan kitapta tarifleriyle yer alan şef, usta ve girişimci kadınların da konuşma yaptığı programda "Rumeli'den esintiler" kıyafet defilesi gerçekleştirildi.

Güveç, glutensiz tarhana çorbası ve ağa pilavının ikram edildiği program, Evrim Kaşıkçı ve Nikos Grammatidis'in konseriyle sona erdi.

Açılışa Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şefler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı

Başbakanlık'taki skandalla ilgili tutuklamalar başladı

 İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı
Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Narin cinayetinde çarpıcı iddia! "Söyleyin bu suçu üstlensin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu, kiminle? GS'nin bu hafta maçı neden yok, BAY mı? 5-5 biten maç sayısı kaç? Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 4-4 skorla berabere biten 10'dan fazla maç varken, 5-5 skorla biten toplam kaç maç vardır Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren Bandırma Vapuru, İstanbul'dan 1919 yılının Mayıs ayının kaçıncı gününde yola çıkmıştır? Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var? Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti nedir? MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.