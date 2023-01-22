Toprak sahipleri anlaşamadı; bodrum kattaki kiracının evi apartman girişi yapıldı

Hami YEŞİLYURT / - SULTANGAZİ'de apartmanın arsadaki giriş bölümü kaçak olduğu iddiasıyla toprak sahiplerinin anlaşamaması üzerine yıkıldı. Bodrum katında oturan kiracıların evine ise apartman girişi yapıldı. Daire sakini, "Yemek yapmak için mutfağıma gittiğimde çoğu zaman apartmana giriş yapanlarla göz göze geliyorum, komşularımız da duruma isyan ediyor fakat mağdur olan biz olduk" dedi.

Cebeci Mahallesi'ndeki bir apartmanın, boş bir arsada bulunan giriş bölümü, kaçak olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bitişik durumdaki arsa ve apartmanın, toprak sahipleri arasında yaşanan kaçak yapı anlaşmazlığı sonrasında, apartmanın giriş yapılabilecek bir kapısı kalmadı. Apartmanın toprak sahipleri ise binanın bodrum katındaki evi, apartman girişine çevirerek duruma çözüm buldu. İçinde kiracı da bulunan daire levhalarla bölündü. Evin tavanından salonunun ortasına ahşap merdiven yapıldı. Daireye özel olan dış kapı ise tüm apartman sakinlerinin kullandığı yeni giriş kapısı oldu.

"ONLAR ANLAŞAMAYINCA GİRİŞİ EVİMİN İÇİNE TAŞIDILAR"

"YEMEK YAPMAK İÇİN MUTFAĞA YÖNELDİĞİMDE APARTMANDAKİLERLE KARŞILAŞIYORUM"

"KOMŞULARIMIZ DA İSYAN EDİYOR"

Toprak sahipleri arasındaki anlaşmazlığın hala çözüm aşamasında olduğu, tarafların Sultangazi Belediyesi ile de çözüm için diyalog halinde oldukları öğrenildi.