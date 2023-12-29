Toprak Razgatlıoğlu ve Grubu Akdağ'da Mahsur Kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup Akdağ mevkisinnde mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun en son avukatıyla görüştüğü, yakınlarının ise kendisine ulaşamadığı belirtildi. Razgatlıoğlu ve beraberindekilere ulaşmak için cep telefonu sinyali üzerinden yer tespiti yapma çabalarının sürdüğü öğrenildi.

RAZGATLIOĞLU VE ARKADAŞLARINA ULAŞILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Akdağ mevkisinde mahsur kaldıkları ihbarıyla arama çalışması başlatılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu gruba ulaşıldı. Razgatlıoğlu ve beraberindekiler bölgeye gittikleri off-road araçlarıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Herhangi bir problemi olmadığı belirlenen Razgatlıoğlu ve beraberindekiler daha sonra evlerine gitti.

'KARDA ARABALAR SAPLANDI'

Jandarma karakolunda gazetecilere açıklama yapan Toprak Razgatlıoğlu, "Normalde biz mangal yakmaya çıkmıştık yaylaya. 'Gökbel'e gidelim' dedik, kar olduğu için özellikle oraya gittik. Kar havası olsun diye. Arkadaşlarımla ağabeylerimle eğlenmeye gittim. Tabii ki orada beklemediğim bir şey oldu. Aslında riskli bir şey yoktu. Boş bir alanda karda arabalar saplandı kaldı. Daha sonrasında da biz cep telefonu çeken bölgeye ulaştık. Arkadaşlarımıza haber verdik. 'Vinçli bir araçla gelin, araçları çekelim, daha sonrasında da Alanya'ya inelim' diye. Tabii ki de bu biraz uzun sürdü. Birazcık yukarıda, yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonrasında tabii aşağı inerken, telefonlarım çaldı. Mesajları gördük. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için seferber olan herkese teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılmaydı diyebiliriz" dedi.

'HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK'

Olayla ilgili herkesin seferber olduğunu, birçok kişinin telefonla kendisine ulaşmaya çalıştığını ve mesaj attığını anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "Gerçekten kendi kendime de korktum. Hem AFAD ekibi hem bizimle ilgilenenler için hem onları meşgul ettik hem korkuttuk. Sapa sağlamız. Sadece bir yanlış anlaşılma. Tabii ki bir yanlış anlaşılmayla bir haber çıktı. Herhangi bir sorunumuz yok. Mangalımızı da yaktık, yemeğimizi de yedik. Çok kişi korktu, çok kişi ulaşmaya çalıştı. Onlar da kusura bakmasın" diye konuştu.