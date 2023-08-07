Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda Patlama: İnceleme Başlatıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Bakan Yumaklı, patlamayla ilgili teknik inceleme ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.