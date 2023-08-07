Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda Patlama: İnceleme Başlatıldı
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Bakan Yumaklı, patlamayla ilgili teknik inceleme ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Derince Liman Silosu'nda meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kocaelili vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Patlamayla ilgili teknik inceleme başlatılmış olup, gerekli çalışmalar yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.