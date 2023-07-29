Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurum yöneticilerinin adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu. TMO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kurum yöneticilerinin adı kullanılarak bazı firmalara telefonla ulaşıldığı ve depremzedelere tekerlekli sandalye alımı gibi gerekçelerle para talep edildiği bilgisinin alındığı belirtildi. Ancak bu tür aramaların kurumla ilgisi olmadığı ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı. TMO, bu tür girişimlere karşı suç duyurusunda bulunulduğunu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.