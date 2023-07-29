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Toprak Mahsulleri Ofisi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurum yöneticilerinin adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu. TMO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, son günlerde kurum yöneticilerinin adı kullanılarak bazı firmalara telefonla ulaşıldığı ve depremzedelere tekerlekli sandalye alımı gibi gerekçelerle para talep edildiği bilgisinin alındığı belirtildi. Ancak bu tür aramaların kurumla ilgisi olmadığı ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı. TMO, bu tür girişimlere karşı suç duyurusunda bulunulduğunu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurum yöneticilerinin adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin TMO'nun Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Son günlerde kurum yöneticilerinin adı kullanılarak, bazı firmaların telefonla arandığı ve bu firmalardan depremzedelere tekerlekli sandalye alımı ve benzer gerekçelerle para talep edildiği bilgisinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu türden aramaların hiçbir şekilde kurumumuz ve yöneticilerimizle ilgisi olmayıp, tamamen firma ve iş insanlarımızı dolandırmaya yönelik amaç taşımaktadır. Kurumumuz tarafından tespit edilen bu tarz girişimlere karşı cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup söz konusu benzer aramalara karşı dikkatli olunmalı ve hiçbir şekilde itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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