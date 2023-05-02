Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bitki kök ve kök boğazı hastalıkları konusunda Ar-Ge çalışmaları yapacak Toprak Kökenli Patojenler Ar-Ge Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezde, bitkisel üretimi ciddi bir şekilde tehdit eden bitki kök ve kök boğazı hastalıkları konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

'Toprak Kökenli Patojenler Ar-Ge Merkezi' açıldı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bitkisel üretimi ciddi bir şekilde tehdit eden bitki kök ve kök boğazı hastalıkları konusunda Ar-Ge çalışmaları yapacak uluslararası standartlardaki Toprak Kökenli Patojenler Ar-Ge Merkezi'nin açılışının yaptı. Kirişci, "Bu merkez, bitki sağlığı alanında önemli bir misyon üstlenecek" dedi.

Merkezde, özellikle iklim değişikliği kapsamında tüm dünyanın odaklandığı bitkisel üretimi ciddi bir şekilde tehdit eden bitki kök ve kök boğazı hastalıkları konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Toprak kökenli patojenler; bitkilerde kök ve kök boğazı çürüklüğü, solgunluk, sararma, cüceleşme gibi zararlar oluşturan, fungus, bakteri, virüs ve nematodlardan oluşuyor. Bu patojenler bitkilerde yüzde 50-75 arasında verim kaybına sebep oluyor. Türkiye'de iklim değişikliği ile birlikte buğday, mısır, kavun, şekerpancarı, nohut, yer fıstığı, çeltik, fasulye, ayçiçeği meyve ve sebze gibi ürünlerin çoğunda bu hastalıklarda artış gözleniyor ve verim kayıpları yaşanıyor. Bitki sağlığı çalışmalarında bu konuda 27 proje yürütülüyor. Bu merkez sayesinde Türkiye'nin patojen haritası çıkarılacak ve patojen gen bankası kurulacak.