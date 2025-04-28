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Toprak Kayması Soruşturması Başlatıldı

Toprak Kayması Soruşturması Başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da meydana gelen toprak kaymasına ilişkin adli soruşturmanın başlatılarak 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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