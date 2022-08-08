Toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu, veterinerin çalışması sonucu kurtarıldı. KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu, veterinerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuva çöktü. Köpek ve 5 yavrusu toprak altında mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar hayvanları kurtarmaya çalıştı. İhbar sonrası olay yerine veteriner hekim sevk edildi. Olay yerine gelen veteriner hekim, toprağı eliyle kazarak 5 yavru köpeği kurtardı. Anne köpek ile 5 yavrusu koruma altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün Develi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.