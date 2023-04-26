Toprağı sanata çeviren Bağdatlı çömlek ustaları yüzlerce yıllık geleneği sürdürüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Nehravan bölgesinde yüzlerce yıldır geleneksel yöntemlerle çömlek imalatı devam ediyor.

Madain ilçesinin Nehravan bölgesinde toprağı sanata çeviren çömlek ustaları, bir yandan ata mesleğini gelecek nesillere aktarmaya bir yandan da geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Ustalar, bölgeye has "kızıl" toprağı karıştırıp çamur haline getiriyor. İstenen şeklin verilmesinin ardından çömlekler özel ocaklarda fırınlanıyor.

AA muhabirine konuşan Nehravan bölgesindeki çömlek ustalarından Casim Hasan, yaklaşık 30 yıldır bu zanaatı icra ettiğini söyledi.

Daha 11 yaşındayken mesleğe çıraklık yaparak başladığını aktaran Hasan, zor ve meşakkatli bir iş olmasına rağmen mesleğini sevdiğini ve alın teriyle para kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

"Başka bölgenin toprağı ile üretim yapamayız"

Çömlekçilik zanaatın nesilden nesile geçen bir ata yadigarı olduğunu vurgulayan Hasan, şöyle devam etti:

"Bu mesleği ben babamdan öğrenmedim ama oğlum ve kuzenlerime öğretiyorum. Kullandığımız toprak Nehravan bölgesine has topraktır. Başka bölgenin toprağı ile üretim yapamayız. Ülkenin hemen her yerine ürün satıyoruz; yurt dışından bile sipariş aldık."

En çok yazın sipariş aldıklarını kaydeden Hasan, eskiden yaz kış demeden sürekli üretim yaptıklarını ancak çömlek ürünlerine talebin az olması nedeniyle üretimin neredeyse tek sezona düştüğünü dile getirdi.

Bir diğer çömlek ustası Sefa Hüseyin, mesleği babasından öğrendiğini söyledi. Hüseyin, çömlek ticaretinin ekonomik getirisinin iyi olduğunu ancak bunun da talebe göre belirlendiğini aktardı.

Bölgede çömlek atölyelerinin sayısının giderek azaldığına dikkati çeken Hüseyin, "Bölgemizde eskiden onlarca çömlek atölyesi vardı, yüzlerce işçiye çalışma olanağı sağlanıyordu. Şu an sadece birkaç atölye faal durumda, her atölyede 1 işçi ancak çalışıyor." dedi.

Devletten destek bekliyorlar

Dedesinden babasına, ondan da kendisine kalan bu mesleği çok severek yaptığını vurgulayan Bağdatlı çömlek ustası, ülkenin en eski zanaatlarından birini icra etmelerine rağmen devletten yeterince destek göremediklerini söyledi.

"Giderek yok olmaya yüz tutan bu önemli mesleğin sürdürülmesi için devletin yanımızda olmasını istiyoruz." diyen Hüseyin, fırınlarının çalışması için yakıt temini ve indirimli fiyatla satın alınması hususunda devletin desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, en çok köy ve kasaba halkından sipariş aldıklarını, devletin destek sağlaması halinde ürünlerini yurt dışına bile ihraç etme kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.