Toplumsal iyilik hali nedir? | Türkiye toplumu iyi, mutlu ve güvende hissediyor mu?

" Türkiye'de Vatandaşların İyilik Hali' araştırmasını anlatan Eşitlik Çalışmaları Derneği'nden Gülnur Elçik, hazırladıkları raporun Türkiye toplumuna ilişkin öncelikleri ve umudun somut koşullarını yaratmaya bütünsel bir bakış açısı sunduklarını belirterek "Araştırmanın toplumun önceliklerini ortaya koyduğunu düşünüyoruz" dedi.

Eşitlik Çalışmaları Derneği, bin kişi ile "Türkiye'de Vatandaşların İyilik Hali'ni insani gelişim temelli ölçen bir araştırma yayımladı. Araştırma, "toplumsal ve politik koşulların da ekonomik koşullar kadar belirleyici olduğunu" esas alıyor.

Raporda yer alan "toplumsal iyilik hali" kavramına dikkat çeken ve bu tanımı "Hem bireylerin hem toplumların akıl ve beden sağlıklarını ve güçlenmelerini mümkün kılacak bütün unsurların bileşimi" şeklinde açıklayan Elçik, "Türkiye'de bu kapsamda yapılmış bir ilk araştırma. TÜİK'teki yaşam memnuniyeti araştırması farklı ölçüm ve göstergelere sahip. OECD'nin iki ölçüm aracı var ama burada da sadece durum tespiti yapılıyor. Koşulları ve ilişkileri çizilmiyor. Biz burada farklılaşmak istedik" dedi.

Siyaset, seçim, yoksulluk, cinsiyet kimliği, refah ve toplumsal psikoloji açısından mesajlar verdiğini belirten Ali Yalçın Göymen ise, "Yüzde 60'tan fazla insan kutuplaşma olduğunu söylüyor. Bunun sorumlusu kim diye sorduğunuzda ise yüzde 50'nin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan aldık" dedi.

Çalışmayı 'Polyannacılık' perspektifinden yapmadıklarının altını çizen Elçik, "Bu çalışma, bazı ezberleri de bozuyor. Türkiyeye ilişkin karamsar bir tablo koyuyor. Biz umudun somut koşullarını yaratmakla ilgileniyoruz. Bu araştırmanın çizdiği çerçevenin bunun için çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu, toplumun önceliklerini ortaya koyduğunu düşünüyoruz" dedi.

Peki araştırma sonuçları ne diyor?

Sağlıklı, mutlu, güvenli, adil, umutlu, adil ve güçlü bir toplum muyuz?

Toplum mutlu olmadan birey mutlu olabilir mi?

Eşitlik Çalışmaları Derneği'nin son araştırmasını Gülnur Elçik ve Ali Yalçın Göymen, Candan Yıldız'a yorumladı.