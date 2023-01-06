Toplum Gönüllüleri Kovid-19'a Karşı Mücadeleye Katılıyor

GUİYANG, 6 Ocak (Xinhua) -- Soğuk kışa rağmen bir gönüllü ekibi, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'daki Nanxiyuan Topluluğu'na ilaç ulaştırmakla meşgul.Nanxiyuan Topluluğu, şehrin Huaxi bölgesine bağlı yedi ilçedeki 290 haneden yeniden yerleştirilen 1.

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'daki Nanxiyuan Topluluğu'nda yaşayan Wei Yuanfen'in evine ilaç getiren bir toplum gönüllüsü (solda), 28 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Fan/Xinhua)

GUİYANG, 6 Ocak (Xinhua) -- Soğuk kışa rağmen bir gönüllü ekibi, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'daki Nanxiyuan Topluluğu'na ilaç ulaştırmakla meşgul.

Nanxiyuan Topluluğu, şehrin Huaxi bölgesine bağlı yedi ilçedeki 290 haneden yeniden yerleştirilen 1.060 sakine ev sahipliği yapıyor. Sakinleri arasında 300'den fazla yaşlı veya engelli gruplarından kişi bulunuyor.

Çin'in mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma kampanyası sırasında başka yere yerleştirme, sakinlerin kapalı dağlık alanlardan yaşamaya uygun alanlara taşınmasına izin vererek yerel halkın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olmanın tipik bir yoluydu.

Toplulukta başka yere yerleştirilenlerden 36 yaşındaki Wei Yuanfen, büyüğü 13 yaşında ve zihinsel engelli olan iki çocuğuna bakmak için evde kalmak zorunda.

İki çocuğunun son günlerde Kovid-19 nedeniyle ateşi olan ve uygun ilacı olmayan anne "Ateş geçmedi" diye endişeliydi.

Wei, kapısına kadar ilaç getiren gönüllüler sayesinde bu sorunu çözdü.

Geçen Haziran ayında topluluk bir gönüllü grubu oluşturdu ve Parti üyelerini ve üniversite öğrencilerini toplum yönetimi ve idaresine, özellikle de Kovid-19 salgınının önlenmesine ve topluluğun kontrolüne katılmaya davet etti.

Topluluğun civar ofisinden bir yetkili olan Song Changju, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, bazı sakinlere virüs bulaştı ve ateş ve öksürük gibi semptomlar gösterdiler, ancak bazı aileler dışarı çıkıp ilaç almakta güçlük çekti" dedi.

Song, 100'den fazla gönüllünün ilaç, antijen test kitleri ile gıda ve yağ gibi günlük ihtiyaçları teslim ettiğini söyledi.

Topluluk kliniğinin girişinde bazı gönüllüler de, sakinlere ücretsiz olarak geleneksel Çin tıbbı dekoksiyonlarını dağıtıyor.

21 yaşındaki Yao Xiaoxie, gönüllülerden biri. Üç yıl önce, Yao ve annesi topluluğa yerleştirildi. Yao'nun duyamayan ve konuşamayan annesi için toplum çalışanları sık sık aileyi ziyaret ediyor ve yardım sunuyor.

Geçen Eylül ayında, Guiyang'ın enfeksiyonların hızla artması karşısında zorlandığı bir zamanda Yao gönüllü oldu ve her gün yiyecek ve erzak dağıtımına yardım etti. Yao bazen gecede sadece iki veya üç saat dinlenebildi, ancak asla şikayet etmedi.

Gönüllüler ayrıca, eyaletin Tongren şehrindeki bir yeniden yerleşim alanı olan Longsheng Topluluğu'nda, yeniden yerleştirilen ihtiyaç sahibi sakinlere ilaç ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Orta yaşlı sakinlerin çoğu eyalet dışında çalıştığı için yaşlılar ve çocuklar geride kalıyor. 90'lar sonrası kuşaktan bir gönüllü olan Tuo Zhenni, ihtiyacı olan komşulara ilaç ulaştırmaya karar verdi. Tuo, "büyük bir aile" gibi olduklarını ve "birinin yardıma ihtiyacı olduğunda birbirine göz kulak olmanın" gerektiğini söyledi.

Tuo, "Topluluktaki herhangi bir faaliyet için her zaman hazırım ve umarım benim vereceğim her gönüllü hizmeti ihtiyacı olanlara sıcaklık getirir" dedi.