Toplu ulaşımın geleceğine elektrikli araçlar damga vurdu

DÜNYADA toplu taşımacılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) küresel zirvesi 85 ülkeden katılımcılarla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. Çok sayıda Türk firmanın da katıldığı zirvede, toplu ulaşımda geleceğin teknolojisi olarak elektrikli araçlar ön plana çıktı. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz, "Dünya'da Paris İklim Anlaşması'nın gerektirdiğini 1,5 derecelik sıcaklık artışını sabit tutmak istiyorsak her yıl küresel sera gazı emisyonlarında 7.6 bir azaltmaya gitmemiz gerekiyor. Bu azaltmaya gitmek için fosil yakıtlı araçlardan elektrikli ya da çevre dostu yakıt kullanan araçlara geçmemiz gerekiyor. Bu noktada otobüs taşımacılığı çok kritik. Dünyada toplu ulaşıma baktığınızda yüzde 83'ü otobüs taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Bu açıdan biz otobüs taşımacılığında dizel yakıt kullanımından fosil yakıt kullanımından elektrikli araçlara doğru geçişi görüyoruz" dedi.

130 yıllık tarihi olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) küresel zirvesi 85 ülkeden katılımla Barselona'da yapıldı. Zirve kapsamında düzenlenen fuarda çok sayıda Türk firma da teknolojilerini tanıttı. 1885 yılında kurulan ve günümüzde dünya genelinde bütün toplu taşıma örgütlerini bir araya getiren UITP'nin bu yıl ki zirvesine elektrik araç teknolojileri damgasını vurdu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı zirvede 400 konuşmacı yer aldı.

TOPLU ULAŞIMIN YÜZDE 83'Ü OTOBÜS İLE GERÇEKLEŞİYOR

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Türkiye'deki teknolojik gelişmelere değinen Kaan Yıldızgöz, "Toplu ulaşım endüstrisine baktığımızda Avrupa endüstrisi öne çıkıyor. Ancak Türk ve Çin endüstrisi de örnek büyük bir endüstri. Türk endüstrisinde iki sınıf var. Birincisi bizim otobüs üreticilerimiz dünyanın sayılı iyi ürünler üreten, hem fiyat hem kalite anlamında dengeyi iyi sağlayan üreticilerimiz var. Türk katılımcılarının stantlarını dolaştım, stantlar yabancı yatırımcılarla dolmuştu" dedi.