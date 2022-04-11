Toplu ulaşımda 'bisiklet' dönemi

İZMİR (İHA) - İzmirli vatandaşlar, motorlu taşıt yerine bisikleti tercih etmeye başladı. Türkiye'de ilk defa İzmir'de başlatılan vapurlarda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması ile mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre rekor yaşandı. Uygulamadan yararlanan İzmirlilerin sayısı yüzde yüz artarken, BİSİM istasyonlarından bisiklet kiralayan İzmirlilerin sayısı son 3 yılda 1 milyona yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bisikletin ulaşım aracı olarak da kullanılması hedefi doğrultusunda kentteki bisiklet ağını güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları meyvesini verdi. Çevre dostu, ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım aracı bisikletin kullanımı İzmir'de zirveye çıktı. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle binlerce vatandaş bisiklet kullanmayı tercih etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin BİSİM istasyonlarını kullanan üye sayısı 422 bin kişiyi geçti. Son 3 yılda yaklaşık 1 milyon kişi BİSİM istasyonlarından bisiklet kiraladı. 2022 yılının zamlarla geçen ocak, şubat ve mart aylarında ise 7 bin 900 kişi BİSİM Mobil üzerinden yeni üyelik sağladı.

BİSİKLETİ İLE VAPURU TERCİH EDENLERDE REKOR SAYI

Eylül 2020'den itibaren bisikletli yolcuların Körfez içi vapur seferlerinden 5 kuruş karşılığında faydalanması kararı Türkiye'ye örnek oldu. Uygulamayla çevreci ulaşım aracı bisiklet ile vapuru tercih eden vatandaşların sayısı giderek arttı. Mart ayında ise rekor sayıya ulaşıldı. 2021 yılının mart ayında bisikleti ile vapuru tercih eden vatandaşların sayısı 7 bin 14 iken 2022'nin mart ayında ise bu oran yüz 100 artış göstererek 14 bin 456'ya ulaştı. 2021'in ilk 3 aylık döneminde ise 19 bin 469 olan biniş sayısı 2022 yılının ilk 3 ayında yüzde 82 artışla 35 bin 380 oldu.

"BİSİKLET KULLANIMI YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI"

Bisiklet altyapısındaki artış hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, "Çevresel sorunların azaltılması, karbon ayak izinin minimum düzeye düşürülmesi ve pandemi sürecinde toplu taşımalardan özel araç kullanımına geçiş daha çok yaygınlaştığı için bu sürede bisiklet kullanımı önemli bir rol oldu. Bisiklet altyapısının güçlendirilmesiyle bisikletli ulaşımın toplu ulaşıma entegre edilmesi de güçlendi. Özellikle vapurlardaki 5 kuruş uygulamasının da etkisiyle bisikletli yolcu sayısının toplamda yüzde 30'un üzerinde artığını gözlemledik" diye konuştu.

60 İSTASYON, 890 BİSİKLET, 89 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

İzmir'in bisiklet yatırımlarının giderek arttığını söyleyen Özgür, "Başkanımızın da ana hedeflerinden bir tanesi de bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak. Başkanımız Tunç Soyer'in göreve gelmesiyle birlikte 35 adet olan BİSİM istasyonunu 60'a, 400 olan bisiklet sayımızı 890'a yükselttik. Ayrıca 120 adet tandem ve 120 adet çocuk bisikletiyle de hizmet vermeye başladık. Pandemi sürecinde 25 kilometrelik bir bisiklet yolu imalatı yaptık. Bununla beraber toplamda 89 kilometrelik bir bisiklet yoluna ulaştık. Birçok ilçemizde de altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Kısa vadede bisiklet yolumuzu 107 kilometreye çıkarmak istiyoruz" dedi.

"HEM EKONOMİK HEM PRATİK"

Günlük hayatlarında bisiklet kullanmayı tercih eden vatandaşlar, İzmir'in bisiklet ağını geliştirmek için yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Motorlu taşıtlar yerine pedal çevirmeyi tercih eden Merve Bozkurt, "Bisiklet duraklarının çok sık noktalarda yer alması bizim için bir avantaj. İstediğimiz yere bisikletle gidip hemen oradaki noktalara bırakabiliyoruz. Yakıt fiyatlarındaki artışın da önemli bir etkisi var. Bisiklet, benim için hem ekonomik hem de pratik olabiliyor. Hafta sonları arkadaşlarla çıktığımızda çok kullanıyoruz. İşe gelip giderken de düz, eğimli olmayan yerlerde çok avantajlı. Toplu taşımayı beklemek daha sıkıntılı oluyor" yorumunu yaptı.

"İZMİR'DE BİSİKLET SÜRMEK BENİM HAYALİMDİ"

Dilek Tosun, "Ben işe gelip giderken bisikleti kullanıyorum. Şimdi deniz otobüsünden indim, geldim bisikleti kiraladım. Gideceğim rota üzerinde bisiklet kullanıyorum. Bisikletle ulaşımı daha çevreci buluyorum. Toplu taşımada korona virüs öncesinde de sonrasında da bisikleti kullanıyordum. Şu anda trafik yoğunluğu var. Toplu taşıma ücretleri ve akaryakıta gelen ücret artışı nedeniyle artık daha fazla tercih etmemize sebep oluyor" dedi. İzmir'e ilk defa gelen Ayşe Yaren Kaplanoğlu ise "İzmir'de bisiklet sürmek benim hayalimdi. İlk defa İzmir'e geliyorum. İlk defa da burada bisiklet sürüyorum. Çok memnunum. Yolların sahilde olması baya avantaj olmuş gayet güzel" ifadesini kullandı.

BİSİKLET YOLLARI ÇEVRE İLÇELERLE UZUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından pandemi sürecini fırsata çevirerek Konak'ta Şehit Nevres, Vasıf Çınar, 2. Kordon ile Plevne Bulvarı'nda, Narlıdere'de Narlıdere Merkez ile Sahilevleri bisiklet yolu arasında, Yeşildere Caddesi yan yolunda, Şirinyer-Basmane arasında, Dikili'de Sevgi Yolu ve Uğur Mumcu Caddesi'nde, Çeşme'de Rıza Erten Caddesi'nde, Karşıyaka'da Bostanlı dere kenarı, Peynircioğlu dere kenarı, Halkpark ve 1671 Sokak'ta, Konak'ta Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda yaklaşık 25 kilometrelik bisiklet yolunu hizmete açtı. Gaziemir, Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire, Bergama, Selçuk ilçelerinde bisiklet yolu için planlama ve projelendirme çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi.

BİSİM SÜRÜCÜSÜ OLMAK ÇOK KOLAY

İZULAŞ A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk defa İzmir'de BİSİM istasyonlarında QR kod entegrasyonu işlemlerini başlattı. Mobil uygulama ile desteklenen uygulamayla vatandaşların daha kolay kiralama hizmetinden yararlanması sağlandı. 5 TL olan BİSİM kart ücreti kaldırıldı. Tek noktadan tüm üyelik işlemlerini hızlı ve kolay şekilde imkan tanıyan "BİSİM Mobil" uygulaması hayata geçirildi. Böylelikle mobil uygulama sayesinde artık tüm istasyonlardan kolaylıkla kart gerektirmeden QR kod ve tek şifre ile kiralama yapılabilmesi sağlandı.

BİSİKLET KENTİ İZMİR

Bisiklet yollarına 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 de bisiklet pompası yerleştirildi. Son bir yıl içerisinde 104 noktada bin 47 bisiklet park yeri hizmete alındı. 2022 yılında 20 tamir istasyonu ve bin bisiklet park yerinin daha vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. Bisiklet kullanıcılarının bisikletlerini park ettiklerinde güvenliklerini sağlamak amacıyla kent genelinde 5 noktada 10 elektronik bisiklet kabini yapıldı.

(İHA)