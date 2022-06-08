Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak - Haberler

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Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Başkentte otobüs, Ankaray ve Metro araçları ile istasyonlarında unutulan eşyalar, 25 Haziran cumartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Başkentte otobüs, Ankaray ve Metro araçları ile istasyonlarında unutulan eşyalar, 25 Haziran cumartesi günü açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020'de EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro'da bulunan, sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, yasal sürenin tamamlanmasının ardından 25 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyanın satışı, EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında yapılacak.

Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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