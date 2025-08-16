Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, "Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında sendika temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi. Kamu İşveren Heyeti, 2026'nin ilk 6 ayı için yüzde 10, 2'nci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, 2'nci 6 ayı için yüzde 4 ve taban aylığa 1000 TL zam teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
