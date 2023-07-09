Üye Girişi
Haberler

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın

Güncel Haberler

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangın gece saat 02.30 sıralarında Topkapı Sarayı arazisi içerisindeki tarihi ahşap restoranın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına başta Fatih ilçesi itfaiyesi olmak üzere çevre ilçelerin itfaiyeleri de yoğun şekilde müdahalede bulundu. Bölgeye tedbir olarak İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangının gerçekleştiği çatıda çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın

İSTANBUL - Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın gece saat 02.30 sıralarında Topkapı Sarayı arazisi içerisindeki tarihi ahşap restoranın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına başta Fatih ilçesi itfaiyesi olmak üzere çevre ilçelerin itfaiyeleri de yoğun şekilde müdahalede bulundu. Bölgeye tedbir olarak İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangının gerçekleştiği çatıda çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uzun - Güncel

Topkapı Sarayı İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title