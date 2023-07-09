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Topkapı Sarayı'ndaki Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

Topkapı Sarayı'ndaki Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan tarihi ahşap restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında restoranda çökmeler meydana geldi ve ağır maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarına devam etti.

Topkapı Sarayı'nın içindeki restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Topkapı Sarayı İtfaiye Güncel Haberler

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