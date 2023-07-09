Topkapı Sarayı'ndaki Restoranda Çıkan Yangın Söndürüldü

Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan tarihi ahşap restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında restoranda çökmeler meydana geldi ve ağır maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarına devam etti.