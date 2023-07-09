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Topkapı Sarayı'nda Restoran Çatısında Yangın Çıktı

Topkapı Sarayı'nda Restoran Çatısında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

TOPKAPI Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Topkapı Sarayı İtfaiye Güncel Haberler

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