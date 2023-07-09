Topkapı Sarayı'nda çatı yangını

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Müzecilik ve ziyaret faaliyetleri aksamadan devam edecek.

TOPKAPI Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında çıkan yangınla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında, saat 3.00 sularında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.