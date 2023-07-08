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Topkapı Anıt Mezar'da çıkan yangın söndürüldü

Topkapı Anıt Mezar'da çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Topkapı Anıt Mezar'ın D-100 cephesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın mezarlık alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Topkapı Anıt Mezar'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anıt Mezar'ın D-100 cephesinde bulunan çam ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın mezarlık alanlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mezarlık ile yol arasındaki çok sayıda çam ağacı yanarken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

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