Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın (44) hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın (44) hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Akçaalan Mahallesi'ndeki mermer satışı yapılan işletmede meydana geldi. Vinç operatörü Mehmet Küçükbaş, iddiaya göre, incelediği mermer tabletlerin kayması sonucu tonlarca yükün altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilirken, operatörün arkadaşları da yardıma koştu. Küçükbaş, vinçle mermerlerin altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçükbaş, kurtarılamadı. Küçükbaş'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.Öte yandan vinç operatörü Mehmet Küçükbaş'ın hayatını kaybettiği, tonlarca mermerin altında kaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yerdeki mermerlerin yanında işlem yaptığı sırada tabletlerin Küçükbaş'ın üzerine devrildiği ve çevredekilerin de panikle mermerlerin altından kurtarmaya çalıştıkları anlar yer aldı.


Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Tonlarca mermerin altında can vermişti; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Akçaalan, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title