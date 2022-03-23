Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bitlis'te bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıdan düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Bitlis'te bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıdan düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Çarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıların altından yürürken son anda çatıdan düşen karı fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Vatandaşın karın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için Bitlis Belediyesi karla mücadele ekibi burada saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

(Vahit Olcay/İHA)

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title