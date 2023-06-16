Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tonga'nın 270 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.