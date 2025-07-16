Tomorrowland Festivali'nin Ana Sahnesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

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Belçika'da düzenlenen Tomorrowland festivalinin ana sahnesi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölge sakinlerine uyarılarda bulunurken, festivalin programının devam edeceği bildirildi.

Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'in ana sahnesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Belçika basınına göre, her yıl temmuz ayında yapılan ve yüz binlerce kişiyi Belçika'nın Boom kasabasında bir araya getiren Tomorrowland festivalinin yapılacağı alanda yer alan sahne yandı.

Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu.

Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale geldi.

Program devam edecek

Festival komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.

Tomorrowland ana sahnesinin yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğüne işaret edilen duyuruda, yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Duyuruda, programın düzenleneceği alanın 17 Temmuz'da ziyarete açılacağı belirtilerek, festivalin yapılacağı hafta sonu için de çözümler üretileceği bildirildi.

Tomorrowland'in ana sahne dekoru her yıl belirlenen yeni tema doğrultusunda özel olarak tasarlanıyor.

Yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı festivalin kapanış gösterisinde havai fişek gösterisi de yapılıyor.

Öte yandan, yangın öncesinde festival kurulumunda 1000'e yakın işçi çalışıyordu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel
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