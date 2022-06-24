TOMA'lar alevlere müdahale için teyakkuzda bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOMA'lar alevlere müdahale için teyakkuzda bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girerken, söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dördüncü gününe girerken, söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale etmek için teyakkuzda bekliyor.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne bağlı Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00 sıralarında başlayan yangın 4'üncü gününe girdi. Büyük oranda söndürülen ve soğutma çalışmaları başlayan yangına müdahale için tüm ekipler yoğun çaba sarf ederken, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı TOMA'lar da teyakkuza geçti. Değirmenyanı mevkiinde konuşlandırılan TOMA'lar alevlere müdahale etmek için hazır bekliyor. Bölgede kurulan Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar anbean takip edilirken, büyük oranda kontrol altına alınan alevlerin söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda da devriye görevi yapıyor.

(Uğur Eser - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title