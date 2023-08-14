Tom Odell, Antalya'da konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 21 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. BRIT ödüllü indie pop sanatçısı Odell, Regnum Live in Concert kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Odell, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'nın 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahneye çıkacak. "Another Love" adlı şarkısıyla üne kavuşan Odell hem piyano resitali hem de gerçek hikayeleri konu alan eserleriyle tanınıyor.