Tokyo Yakınlarında Art Arda İki Gündür Onlarca Yunus Kıyıya Vurdu

TOKYO, 4 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında Salı sabahı 8 yunus daha sahile vurdu. Bir gün önce de aynı yerde onlarca yunus sahile vurmuştu.

Yetkililer ve bölge sakinleri, Salı günü yerel saatle 08.00 sularında, Pasifik kıyısındaki Chiba vilayetinde Isumi ve Ichinomiya kıyı şeridi boyunca kavun kafalı balina türünden 8 yunus daha buldu.

Yetkililer, yunuslardan dördünün ölmüş olabileceğini, geri kalanların sağlık durumunun ise kötü olduğunu belirtti.

Pazartesi günü de aynı kıyı şeridinde yaklaşık 500 metrelik bir alana yayılmış, her biri yaklaşık iki metre uzunluğunda toplam 33 yetişkin yunus bulunmuştu. Yerel yetkililere ve medyaya göre, yunusların üçünün daha sonra öldüğü teyit edildi.

Haberlerde, Chiba vilayetindeki Choshi Okyanus Enstitüsü Başkanı Yukio Miyauchi'nin, "Suyun soğuk olduğu kıyıya çok yakın yüzmekten zayıf düşmüş olabilirler" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Uzmanlar, bu tür yunusların yılın bu zamanında genellikle tropikal ve alt tropikal sularda görüldüğü, daha sonra da ilkbaharda yiyecek bulmak üzere kuzeye gittiklerini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Salı günü bölgedeki sörfçüler hayatta kalan yunusların derin sulara geri dönmelerine yardım etti.

Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi temsilcileri, müze tarafından incelenmek üzere ölen yunuslardan numune toplandığını söyledi.

Yerel bir sörf mağazası çalışanı, yunusları daha derin sulara dönmeye teşvik etmek için çabaladıklarını ancak hayvanların nefes almakta zorlandıkları sığ sulara dönmeye devam ettiklerini söyledi.