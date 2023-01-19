Tokyo Temyiz Mahkemesi, Fukuşima Nükleer Kriziyle İlgili Eski Tepco Yöneticilerini Aklama Kararını Onadı

TOKYO, 19 Ocak (Xinhua) -- Tokyo Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (TEPCO), 2011 yılında Fukuşima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen felaketi önleyememekle suçlanan üç eski yöneticisinin beraat kararını onadı.

Tokyo temyiz mahkemesinin bu onama kararı, Tokyo Bölge Mahkemesi'nin 2019 yılında varmış olduğu, TEPCO'nun eski başkanı Tsunehisa Katsumata ile eski başkan yardımcıları İchiro Takekuro ve Sakae Muto'nun, Daiichi nükleer santralinin ana soğutma fonksiyonlarını işlemez hale getirerek çekirdek yakıtın erimesine yol açan büyüklükte bir tsunamiyi öngöremeyecekleri kararına ilişkindi.

Karar, üç sanığı ölüm ve yaralanmaya sebebiyet veren mesleki ihmal suçlamasından aklamış oldu.

2013 yılında savcılar üç eski TEPCO yöneticisine karşı cezai kovuşturmaya gerek olmadığına karar vermiş, ancak bu karar daha sonra, konu hakkında adli tahkikat başlatılmasına ilişkin olarak üyeleri halk içerisinden seçilen ve dava dosyasını inceleyerek iddianame hazırlanması çağrısında bulunan bir komite tarafından hükümsüz kılınmıştı.

Bunun üzerine eski yöneticiler hakkında 2016 yılında, tsunami önlemlerini uygulamaya koymamak ve bunun neticesinde tahliye sürecinde veya daha sonra acil durum sığınıklarında 44 kişinin ölümüne yol açmak iddiasıyla yargı süreci başlatıldı.

Bu süreç sonunda Tokyo Bölge Mahkemesi Eylül 2019'da üç yöneticiyi de suçsuz bulmuş ve bunun üzerine davada savcı görevi gören hukukçular temyize başvurmuştu.