Tokyo Oyuncak Fuarı'nda 156 Firmanın Ürünleri Sergileniyor

TOKYO, 8 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı'nda sergilenen oyuncakları inceleyen bir ziyaretçi, 8 Haziran 2023.

Perşembe günü başlayan ve Pazar gününe kadar sürecek olan Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı'nın dünya çapında 156 firmayı bir araya getirerek, firmaların en yeni ürünlerini yaklaşık 90.000 ziyaretçiye sergilemesi bekleniyor. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)