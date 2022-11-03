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Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

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Tokyo'nun doğusunda 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba'nın kuzeybatısında yerel saatle 19.04'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

70 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı, başkent geneli ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi.

Çiba eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Japonya Tokyo Güncel Haberler

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