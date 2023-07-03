Tokyo'daki restoranda patlama: 4 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye ekipleri ve polis güçleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamada restoran çalışanları ve yaya olan 2 kişi yaralandı. Polis, doğal gaz sızıntısının kaynağını araştırıyor.