Tokyo'da Yüksek Sıcaklıklar Etkili Olmaya Devam Ediyor

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Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgeler, 18 Haziran 2025 itibarıyla yüksek sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Caddelerde yürüyen insanlar, sıcak havadan korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor.

TOKYO, 19 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir caddede şemsiyesiyle yürüyen bir kişi, 18 Haziran 2025.

Japonya'nın başkenti Tokyo da dahil çeşitli bölgeleri son günlerde yüksek sıcaklıklardan etkilendi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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