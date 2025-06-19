Tokyo'da Yüksek Sıcaklıklar Etkili Olmaya Devam Ediyor
Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresindeki bölgeler, 18 Haziran 2025 itibarıyla yüksek sıcaklıklar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Caddelerde yürüyen insanlar, sıcak havadan korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor.
TOKYO, 19 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir caddede şemsiyesiyle yürüyen bir kişi, 18 Haziran 2025.
Japonya'nın başkenti Tokyo da dahil çeşitli bölgeleri son günlerde yüksek sıcaklıklardan etkilendi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel