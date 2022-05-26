Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı - Haberler

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Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Tokyo'da Türk mutfağı lezzetleri tanıtıldı

Türk geleneksel mutfağının tarihi ve tatlarının tanıtımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulamalı gerçekleştirildi.

Türk geleneksel mutfağının tarihi ve tatlarının tanıtımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da uygulamalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sürüyor.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde kentin önde gelen aşçılık okullarından "Hattori Nutrition" Uzmanlık Kolejinde Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükekçi Korkut Güngen, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın mutfak kültürlerinden beslenen Türk mutfağının çeşitliliğinin önemine değindi.

Sunumun akabinde kentteki Türk restoran işletmecilerinden Elif Agafur, ekşili köfte, hünkar beğendi ve cacıktan oluşan menüyü katılımcılara uygulamalı olarak sundu.

Hazırlık ve pişirme süreçlerini ilgiyle izleyen Japon öğrenciler, yemekleri tattı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Emine Erdoğan, Japonya, Tokyo, Türk, Güncel, Haberler

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