Tokyo'da Trende Bıçaklı Saldırı: 23 Yıl Hapis Cezası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende yolculara bıçakla saldırıp bir vagonu ateşe veren Kyota Hattori, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıyı düzenlediği sırada giydiği kostümden dolayı 'Japonya'nın Jokeri' olarak da bilinen sanık, cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak cezalandırıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldırıp bir vagonu ateşe veren Kyota Hattori, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde görülen davada, saldırıyı düzenlendiği sırada giydiği kostümden dolayı " Japonya'nın Jokeri" olarak da bilinen sanık hakkında karar çıktı.

Karara göre, 31 Ekim 2021 tarihinde Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden trende 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan, daha sonra da içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe vererek 12 kişinin yaralanmasına neden olan Hattori, cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Hattori duruşmada, kız arkadaşının ayrıldıktan sonra başka biriyle evlendiğini öğrenince şoke olduğunu ve idam cezası alarak hayatına son verebilmek için saldırıyı düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Yargıç Takeşita Yu kararında, saldırıyı "trende bulunan çok sayıda yolcuyu hedef alan bencilce bir gerekçeyle rastgele işlenmiş bir suç" olarak tanımladı.