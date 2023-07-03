Tokyo'da Patlama: 4 Yaralı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezinde yer alan Shimbashi yakınlarında meydana gelen bir patlamada 4 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu bölgede yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
TOKYO, 3 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezinde yer alan Shimbashi yakınlarında meydana gelen bir patlamanın olay yeri, 3 Temmuz 2023. Yerel polis departmanına göre, Pazartesi öğleden sonra Japonya'nın Tokyo şehir merkezindeki Shimbashi yakınlarında bir patlama duyuldu.
Xinhua muhabirleri olay yerinde durumları tam olarak bilinmeyen 4 yaralı gördü.
JR Shimbashi İstasyonu'na yaklaşık 300 metre uzaklıktaki 5 katlı bir binada yangın çıktı, olay yerinde duman ve enkaz görülüyor.
İtfaiye yangını söndürmek için bölgeye 20'den fazla araç sevk etti. (Fotoğraf: Yue Chenxing/Xinhua)